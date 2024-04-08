Близько 20 тисяч учнів планують проходити перевірку знань за кордоном. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Скільки учасників проходитиме НМТ за кордоном

Посадовець зазначив, що ці цифри є досить схожими з тими, що були торік. Зокрема, НМТ у 2024 році складали 260 тисяч учасників.

У нас ще є тиждень – до 11 квітня триває реєстрація,

– уточнив заступник міністра.

І додав, що серйозних проблем з реєстрацією не виникало: бувають збої через російські кібератаки, однак система захищена.

Винницький також зазначив, що протягом перші два-три тижні передбачені для складання НМТ випускниками минулих років.

Цьогорічні випускники можуть очікувати на те, що сесія їхнього НМТ почнеться на початку червня. А друга половина травня буде для минулорічних випускників: для тих, хто мають завершену повну загальну середню освіту,

– уточнив посадовець.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Основні дати НМТ у 2024 році