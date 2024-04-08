Близько 20 тисяч учнів планують проходити перевірку знань за кордоном. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
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Скільки учасників проходитиме НМТ за кордоном
Посадовець зазначив, що ці цифри є досить схожими з тими, що були торік. Зокрема, НМТ у 2024 році складали 260 тисяч учасників.
У нас ще є тиждень – до 11 квітня триває реєстрація,
– уточнив заступник міністра.
І додав, що серйозних проблем з реєстрацією не виникало: бувають збої через російські кібератаки, однак система захищена.
Винницький також зазначив, що протягом перші два-три тижні передбачені для складання НМТ випускниками минулих років.
Цьогорічні випускники можуть очікувати на те, що сесія їхнього НМТ почнеться на початку червня. А друга половина травня буде для минулорічних випускників: для тих, хто мають завершену повну загальну середню освіту,
– уточнив посадовець.
Основні дати НМТ у 2024 році
Стати учасником мультитесту можна ще до 11 квітня включно.
А до 15 квітня – змінити певні дані у персональному кабінеті.
Складати НМТ можна у межах основної та додаткової сесій.
- Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.