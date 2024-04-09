Однако 5 тысяч поступающих / абитуриентов получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщения о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира рассказала, какие ошибки чаще всего делают будущие участники тестирования при регистрации, передает Образование 24.

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Каковы самые типичные ошибки при регистрации на мультитест

Вакуленко назвала эти ошибки, чтобы те лица, которые еще не зарегистрировались на НМТ, не повторяли их. Это такие как:

загружать QR-код из приложения Дия, а не сканкопию, фотокопию документа;

загружать документы неподходящего формата. Обязательно должно быть расширение jpg;

загружать документы неподходящего размера: каждый документ должен быть не больше одного мегабайта.

Для того, чтобы убедиться, что файл соответствует требованиям, достаточно нажать правую кнопку компьютерной мышки и посмотреть на свойства файла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно о регистрации на НМТ-2024