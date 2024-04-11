Зробити це можна до 15 квітня. До цієї дати можна ще внести певні зміни у реєстраційні дані, зазначає Освіта 24.
Дивіться також Що робити вступникам, якщо повітряна тривога перерве НМТ під час основної та додаткової сесій
Чи можна змінити місце складання НМТ-2024
Так, цьогорічні вступники ще можуть змінити обраний предмет за вибором або місце складання іспиту. При цьому місто як в Україні, так і за кордоном.
Також учасники НМТ 2024 року можуть внести відомості про необхідність складати іспит під час додаткової сесії за умови наявності підстави для участі у ній.
Після 15 квітня змінити певні дані учасники НМТ вже не зможуть.
Дивіться також Хто має реєструватися на додаткову сесію НМТ-2024
11 квітня – останній день реєстрації на НМТ-2024
- В Українському центрі оцінювання якості освіти також нагадують вступникам, що сьогодні – останній день реєстрації на національний мультитест.
- Також зазначають: якщо вступник / вступниця не натисне на кнопку "Надіслати на обробку", регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесеної ним / нею інформації, тож його / її не зареєструють для участі в НМТ.
- У разі завантаження скриншота електронної копії документа в мобільному застосунку Дія замість сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, або завантаження копії документа, що підтверджує інформацію про освіту, який не відповідає вимогам, йому / їй повідомлять про потребу виправити недоліки.
- Усунути помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно якнайшвидше, але не пізніше 15 квітня.
- Якщо цього не зробити, ви втратите шанс на участь в НМТ цього року.