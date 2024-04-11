Зробити це можна до 15 квітня. До цієї дати можна ще внести певні зміни у реєстраційні дані, зазначає Освіта 24.

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Чи можна змінити місце складання НМТ-2024

Так, цьогорічні вступники ще можуть змінити обраний предмет за вибором або місце складання іспиту. При цьому місто як в Україні, так і за кордоном.

Також учасники НМТ 2024 року можуть внести відомості про необхідність складати іспит під час додаткової сесії за умови наявності підстави для участі у ній.

Після 15 квітня змінити певні дані учасники НМТ вже не зможуть.

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11 квітня – останній день реєстрації на НМТ-2024