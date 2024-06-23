Однак для конкурсного відбору у межах вступної кампанії ці результати переведуть за шкалою 100 – 200 балів. Освіта 24 при цьому розповість, як цьогорічні абітурієнти "вгадують" свої бали.
Дивіться також Які мінімальні бали для вступу у 2024 році
Результати НМТ-2024: очікування та реальність від учасників
У тік-тоці учасники НМТ-2024 розмістили чимало відео, у яких розповідають, скільки балів сподівалися отримати, а також – скільки отримали насправді за тестування. Та уточнюють, що їх здивувало у завданнях.
Є випускники, які кажуть, що не "зустріли" жодного питання з історії України, яке б стосувалося періоду незалежності нашої держави.
Також про те, що завдання з математики вимагають чимало уваги, а завдання з хімії були більше схожі на фізику.
Є учасники цьогорічного тестування, які зізнаються, що до складання окремих предметів не готувалися.
Також учасниця ділиться своєю невдачею, аби інші не припускалися тієї самої помилки, що й вона. Зокрема, відповідального ставилися та уважно слухали, аби не втратити шанс стати студентом цього року.
Що відомо про НМТ у 2024 році
- НМТ-2024 стартував раніше – у травні.
- Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.
- Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.
- Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.
- Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.
- Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.