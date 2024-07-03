Пройти цю реєстрацію мають вступники, які хочуть стати студентами творчих та спортивних спеціальностей. А також ті, хто має право вступати за співбесідою замість результатів НМТ.

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Що варто знати про реєстрацію на творчі конкурси та співбесіди

Реєстрація відбувається через електронний кабінет. Вступник повинен внести інформацію в модулі кабінету: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Заяви на вступні випробування дають можливість взяти участь у співбесідах та творчих конкурсах, а після їхнього успішного проходження – з 19 липня – подати заяви на вступ до вишів.

Важливо! Заяви на вступні випробування (творчий конкурс чи співбесіда) не є заявами на вступ.

Реєстрація на співбесіди і творчі конкурси триватиме до 10 липня – для вступу на бюджет чи контракт.

Абітурієнти, які планують вступати виключно на контракт, можуть реєструватись до 25 липня.

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Вступні випробування у вишах для вступників на бюджет триватимуть у декілька потоків з 8 по 19 липня включно.

Для вступників виключно на контракт співбесіди та творчі конкурси відбудуться до 31 липня.