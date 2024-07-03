Пройти эту регистрацию должны поступающие, которые хотят стать студентами творческих и спортивных специальностей. А также те, кто имеет право поступать по собеседованию вместо результатов НМТ.

Смотрите также Может ли участник НМТ пересдать тест, если недоволен результатами

Что стоит знать о регистрации на творческие конкурсы и собеседования

Регистрация происходит через электронный кабинет. Поступающий должен внести информацию в модуле кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах, а после их успешного прохождения – с 19 июля – подать заявления на поступление в вузы.

Важно! Заявления на вступительные испытания (творческий конкурс или собеседование) не являются заявлениями на поступление.

Регистрация на собеседования и творческие конкурсы продлится до 10 июля – для поступления на бюджет или контракт.

Абитуриенты, которые планируют поступать исключительно на контракт, могут регистрироваться до 25 июля.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступительные испытания в вузах для поступающих на бюджет будут проходить в несколько потоков с 8 по 19 июля включительно.

Для поступающих исключительно на контракт собеседования и творческие конкурсы состоятся до 31 июля.