Расширят госзаказ, в частности, в таких сферах, как здравоохранение, военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы, транспорт и строительство, легкая промышленность и другие. Соответствующее решение на днях приняло правительство Украины.

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Правительство увеличило госзаказ на подготовку отдельных специалистов

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой отметил, что наше государство нуждается и будет нуждаться в дальнейшем в большом количестве медиков, работников рабочих специальностей, саперов, инженеров и тому подобное.

Наша задача – создать плотную связь в цепочке образование-экономика-рынок труда,

– заявил он.

Так, в 2024 году увеличат государственный заказ на подготовку специалистов:

по отраслям: "Здравоохранение" – на 1 112 человек и "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" – на 640 человек;

по специальностям: "Медицина" – на 523 человека, "Терапия и реабилитация" – на 314 человек, "Медицинская психология" – на 90 человек, "Технологии медицинской диагностики и лечения" – на 44 человека.

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