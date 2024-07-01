Минобразования для помощи абитуриентам запустило дополнительный сайт – Профтех онлайн. Благодаря ему можно быстро найти и выбрать нужное учебное заведение по региону и профессии.
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Стартует вступительная кампания в профтехи
На сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения в профтехах, преимущества рабочих профессий, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о поступлении, в частности об общежитии, льготы.
Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что продолжается трансформация профтехов. Важной ее составляющей является и коммуникационная поддержка учебных заведений извне.
Этой вступительной кампанией мы стремимся убедить молодежь и родителей, что профессии в профтехах – это не просто востребовано и перспективно, но и интересно, круто и современно,
– заявил он.
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Сколько надо учиться в профтехе и как поступить
Продолжительность обучения в профтехах – от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и квалификации.
Стипендия в профтехах – от 1350 гривен.
Заведения самостоятельно определяют сроки приема документов от поступающих. Для поступления нужны:
- заявление;
- оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
- 6 фотографий 3х4;
- медицинская справка;
- копии документов, подтверждающих право на льготы (при наличии);
- копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).
Заявление можно подать в несколько заведений одновременно.
Государство инвестирует в развитие профтехов
Глава Минобразования Оксен Лисовой отметил, что Украина инвестирует в профтехи как государственные средства, так и партнерские.
Создаем современные мастерские с классным оборудованием, добавляем актуальные образовательные программы, поощряем больше сотрудничать с бизнесом. Все это ради того, чтобы выпускники профтехов были конкурентоспособными на рынке труда,
– говорит министр.
В этих современных мастерских, учебно-практических центрах профтехов могут также получать образование и взрослые. Там можно овладеть новой профессией с нуля, повысить квалификацию или приобрести новый навык. Учиться можно на бюджете или контракте, в частности за средства работодателя.
Приоритетная задача МОН на сегодня – увеличить количество поступающих в профтехи в этом году.
- Напомним, что с 25 июня открыли возможность регистрации электронных кабинетов для поступающих в учреждения профессионального образования.