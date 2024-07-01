Собственно, 1 июля стартует регистрация электронных кабинетов поступающих в колледжи после 11 класса и на бакалавриат и в магистратуру в вузы. Как его зарегистрировать, читайте дальше.

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Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента

Для создания кабинета абитуриент должен войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме в ЕГЭБО. Для открытия электронного кабинета надо указать адрес электронной почты – в дальнейшем она будет логином для входа. Отметим, что запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru.

Для регистрации электронного кабинета надо также говорить данные одного из сертификатов ВНО (номер, пин-код и год получения – 2021); или НМТ (номер, пин-код и год получения 2022, 2023, 2024) и свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестата) – серию, номер.

Регистрация электронного кабинета абитуриента возможна только с аттестатом, выданным не ранее 1998 года (фотокомпьютерные ("пластиковые") документы). В противном случае поступающему придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в вузе.

Если отсутствует сертификат ВНО или НМТ, надо установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет абитуриента с документом, удостоверяющим личность.

После активации электронного кабинета абитуриент должен загрузить контактный номер телефона, цветную фотографию поступающего (3х4 см) и фотокопию приложения к свидетельству / аттестата о полном общем среднем образовании. Файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

В случае наличия сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

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Куда обращаться, если возникли вопросы по регистрации

За помощью в создании такого электронного кабинета абитуриент может обратиться в консультационный центр. Их создают в приемных комиссиях. Обратиться можно в любое учреждение высшего образования, и там им помогут с созданием электронного кабинета, внесением заявлений в электронной форме, загрузкой приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление, и тому подобное.

Поступающие при этом должны внимательно проверять все сведения, которые отмечают в е-кабинете, ведь после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Всего в 2024 году абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, и до 10 заявлений – на контракт.

Прием заявлений и документов от абитуриентов на бакалавриат стартует 19 июля и заканчивается в 18.00 31 июля 2024 года.