Власне, 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів вступників у коледжі після 11 класу та на бакалаврат і в магістратуру до вишів. Як його зареєструвати, читайте далі.

Дивіться також Без шансу на вступ: кому з учасників анулюють результати НМТ-2024

Як зареєструвати електронний кабінет вступника

Для створення кабінету вступник повинен увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі в ЄДЕБО. Для відкриття електронного кабінету треба вказати адресу електронної пошти – надалі вона буде логіном для входу. Зазначимо, що заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru.

Для реєстрації електронного кабінету треба також казати дані одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання – 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022, 2023, 2024) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива лише з атестатом, виданим не раніше 1998 року (фотокомп'ютерні ("пластикові") документи). В іншому разі вступнику доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо у виші.

Якщо відсутній сертифікат ЗНО або НМТ, треба встановити ознаку "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити контактний номер телефону, кольорову фотокартку вступника (3х4 см) та фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту. Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Дивіться також Запрацювала гаряча лінія для відповіді на питання вступників

Куди звертатися, якщо виникли питання щодо реєстрації

За допомогою у створенні такого електронного кабінету вступник може звернутися до консультаційного центру. Їх створюють у приймальних комісіях. Звернутися можна до будь-якого закладу вищої освіти, і там їм допоможуть зі створенням електронного кабінету, внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, тощо.

Вступники при цьому повинні уважно перевіряти всі відомості, які зазначають в е-кабінеті, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Загалом у 2024 році вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, та до 10 заяв – на контракт.

Прийом заяв та документів від вступників на бакалаврат стартує 19 липня та закінчується о 18.00 31 липня 2024 року.