Тож Міносвіти України нагадало, куди звертатися для розв'язання цих питань. Так, в Україні запрацювала гаряча лінія.
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Запрацювала гаряча лінія для вступників
У МОН зазначають: результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Тож, аби відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, пропонують низку інструментів:
- Гаряча лінія МОН: 0 (800) 50-45-70.
Графік: понеділок – четвер 09:00 – 17:00, п'ятниця 09:00 – 16:45.
- Чат-бот на сайті МОН (важливо – мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера).
Графік: понеділок – четвер 09:00 – 17:00, п'ятниця – 09:00–16:00
- Електронна пошта: vstup2024@mon.gov.ua
Також за технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв можна звертатися до ДП “Інфоресурс”.
Як вступнику отримати консультативну підтримку / МОН
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