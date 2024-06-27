Поэтому Минобразования Украины напомнило, куда обращаться для решения этих вопросов. Так, в Украине заработала горячая линия.
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Заработала горячая линия для поступающих
В МОН отмечают: результаты вступительных испытаний, подача документов, процесс зачисления – все это вызывает немало вопросов у абитуриентов и родителей. Поэтому, чтобы отвечать быстрее и решать проблемы в реальном времени, предлагают ряд инструментов:
- Горячая линия МОН: 0 (800) 50-45-70.
График: понедельник – четверг 09:00 – 17:00, пятница 09:00 – 16:45.
- Чат-бот на сайте МОН (важно – язык чат-бота будет отображаться именно на языке настройки вашего браузера).
График: понедельник – четверг 09:00 – 17:00, пятница – 09:00–16:00 пятница 09:00 16:00
- Электронная почта: vstup2024@mon.gov.ua
Также за техническими консультациями, в частности, по вопросам регистрации е-кабинетов и подачи е-заявлений можно обращаться в ГП “Инфоресурс”.
Как поступающему получить консультативную поддержку / МОН
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