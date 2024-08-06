Наказ міністерства, який набув чинності 1 серпня 2024 року, передбачає, що зараховувати, переводити чи відраховувати учнів тепер можна з допомогою електронних сервісів.
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Як МОН спростило зарахування, відрахування і переведення учнів
Наказ передбачає, що переведення учнів з одного закладу освіти до іншого, відрахування учнів із закладів освіти можливе з допомогою:
- програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ);
- засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (порталу Дія), зокрема – з використанням мобільного додатка порталу Дія;
- з використанням освітніх інформаційних систем (онлайн-сервісів), що мають налагоджену електронну взаємодію з АІКОМ.
Тепер для зарахування учня в школу один з батьків чи повнолітня особа, яка хоче вчитись, мають подати в заклад освіти особисто або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв'язку заяву зі зазначенням відомостей про серію, номер (за наявності) та дату видачі:
- свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу повнолітнього вступника, який має намір здобувати загальну середню освіту;
- медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду";
- відповідного документа про наявний рівень освіти (за наявності).
Також за бажання або за наявності заявник може надати дані висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Як освітній заклад приймає документи та видає наказ
Кожна школа має вибрати відповідального працівника, який організовуватиме зарахування, переведення, відрахування учнів з використанням АІКОМ або онлайн-сервісів.
Правдивість наданих даних про дитину, яку надали батьки чи повнолітній учень, перевіряють засоби АІКОМ автоматично. Зокрема, довідки, що підтверджують місце проживання або перебування на території обслуговування.
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Далі накази директора школи в електронній формі засоби АІКОМ формують автоматично.