Тобто адаптують американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Відповідну програму перекладуть українською мовою, зазначила заступниця очільника Міносвіти Євгенія Смірнова.

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Як програма діє у США

Багато американських шкіл уже впровадили навчальну програму Studies Weekly. Діти щотижня отримують друковані журнали, а також користуються інтерактивною платформою онлайн.

У США цей курс викладають у двох форматах: як окремий шкільний предмет або як інтегративну складову в межах різних дисциплін,

– пояснила Смірнова.

Учням допомагають розвивати фізичні, психічні, соціальні, академічні й емоційні навички. Замість домашнього завдання школярів закликають обмінюватися знаннями зі своїми батьками та спільно занурюватись у вивчену тему.

Навіщо дітям "Уроки щастя"

У МОН переконані, що українським школярам потрібні такі навички, зокрема вміння боротися зі стресом в умовах війни. Дітям важливо розвивати психологічну стійкість, адже це основа ментального здоров’я. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий вважає, що діти вчитимуться будувати стосунки, критично мислити, усвідомлювати себе, співчувати, бути адаптивними до змінних умов і стійкими у випробуваннях. Також вони розумітимуться в цінностях: як вони зароджуються та як їх зберегти, коли на життєвому шляху трапляються негаразди.

МОН планує організувати тренінги, під час яких фахівці розберуть нюанси викладання курсу. Потім ці навчені тренери допомагатимуть учителям впроваджувати "Уроки щастя" на місцях.

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Що міститиме курс

Дітям на цих уроках розповідатимуть про:

побудову здорових відносин;

творчість і вміння бути "творцем свого життя";

розуміння того, що означає бути людиною ("людинознавство");

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знайти сенс життя;

емоційну компетентність як уміння розуміти емоційні потреби та почуття – як власні, так і оточення;

ментальне здоров'я та як про нього дбати.

А ще американський курс доповнять "українським контекстом" і згадками про українську культуру. Наприклад, зі школярами говоритимуть про чутливі теми, як-от вимушене переміщення на тлі війни, цькування, переживання травматичних подій.

Це буде це окремий предмет?

Ні, матеріали курсу інтегрують через інші шкільні предмети. "Уроки щастя" МОН планує впровадити для дошкільнят та школярів 1 – 7 класів. Також їх зможуть використовувати шкільні психологи, соціальні педагоги та класні керівники.

Курс містить чотири рівні: матеріали для дошкільнят і учнів 1 класів; 2 і 3 класів; 4 і 5 класів; 6 й 7 класів. Для педагогів підготують рекомендації, як викладати курс, а для дітей – спеціальні зошити на кожен рівень.

Як і в Сполучених Штатах, замість домашніх завдань, будуть рефлексивні практики, що дозволять відстежувати прогрес опанування навичок.

Уже з вересня матеріали курсу будуть у відкритому доступі для всіх учителів. Знайти їх можна буде на сайті програми "Ти як?".