На рівні не тільки оцінок, а й соціального самопочуття. Також те, як діти використовують навички і знання у власному житті, заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Восени запустять освітню Мрію

Інша перевага застосунку, за словами Федорова – можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію.

Розуміючи, що нам цікаво, що ми читаємо, дивимося, навчаємося, які додаткові уроки беремо, система може визначати наступні кроки розвитку. Наприклад, що прочитати, який освітній контент подивитися, де отримати грант,

– зазначає віцепрем’єр.

І додав, що великі обсяги даних допомагають будувати індивідуальні освітні траєкторії для дітей і робити їх більш швидкими й ефективними.

Завдяки новим методикам Мрії ми оцінюватимемо і м'які навички дітей. Як часто вони виступають на уроках, як проявляють лідерство, наскільки активні. Не просто відстежувати, які оцінки, а й аналізувати софт скіли, які важливі для світу. Це додатковий контакт і точка взаємодії батьків з дітьми,

– розповів Федоров.

Посадовець каже: системи освіти повинні стати більш гнучкими й швидкими, реагувати на виклики, які є у світі.