На уровне не только оценок, но и социального самочувствия. Также то, как дети используют навыки и знания в собственной жизни, заявил вице-премьер-министр по инновациям, развития образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Осенью запустят образовательную Мрию

Другое преимущество приложения, по словам Федорова – возможность строить индивидуальную образовательную траекторию.

Понимая, что нам интересно, что мы читаем, смотрим, учимся, какие дополнительные уроки берем, система может определять следующие шаги развития. Например, что прочитать, какой образовательный контент посмотреть, где получить грант,

– отмечает вице-премьер.

И добавил, что большие объемы данных помогают строить индивидуальные образовательные траектории для детей и делать их более быстрыми и эффективными.

Благодаря новым методикам Мрии мы будем оценивать и мягкие навыки детей. Как часто они выступают на уроках, как проявляют лидерство, насколько активны. Не просто отслеживать, какие оценки, но и анализировать софт скиллы, которые важны для мира. Это дополнительный контакт и точка взаимодействия родителей с детьми,

– рассказал Федоров.

Чиновник говорит: системы образования должны стать более гибкими и быстрыми, реагировать на вызовы, которые есть в мире.