Програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя. Її особливість – єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок.

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Як викладатимуть "Захист України"

Оновлення "Захисту України" здійснювали комплексно: з урахуванням сучасних викликів та потреб у сфері національної безпеки, з огляду на досвід та рекомендації провідних експертів, громадських організацій та освітян.

Що вивчатимуть в оновленому "Захисті України":

10 клас : зміст присвятили питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі.

: зміст присвятили питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі. 11 клас: більше уваги військовим технологіям, інформаційній війні, домедичній допомозі, захисту цивільного населення в кризових умовах та плануванню майбутнього.

Із програмою можна ознайомитися за покликанням.

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Як і коли відбуватиметься навчання

Передусім курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок. Для цього створюють осередки із сучасним обладнанням: комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

На закупівлю обладнання передбачили субвенцію в розмірі 1,64 мільярда гривень.

Особливу увагу надаватимуть підготовці вчителів. Уже понад 90 тренерів пройшли спеціальне навчання та готові передавати знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи.