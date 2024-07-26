Заступниця міністра фінансів побувала в українській столиці. Вона пояснила, що означає підтримка України з боку США, передає 24 Канал.

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"Більше, ніж правильно"

Лаго зазначила, що США й надалі гуртують союзників для надання Україні військової та економічної допомоги. Зокрема, сам Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення надав Києву 82 мільярди доларів допомоги.

Підтримувати Україну – це більше, ніж просто правильно. Це інвестиція у трансатлантичну безпеку та демократичні цінності, які ми цінуємо,

– наголосила посадовиця.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів. Йдеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Нове рішення Байдена відбулося на тлі його заяви про вихід з гонки президентських виборів.