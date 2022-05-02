Українська сторона продовжує евакуйовувати мирне населення з заблокованого окупантами Маріуполя. Так, глава Запорізької ВЦА Олександр Старух розповів про відкриття другого зеленого коридору.

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2 травня українців евакуйовуватимуть з Маріуполя

Відкрити ще один зелений коридор з Маріуполя вдалося за допомогою ООН та Червоного Хреста. Вивозитимуть мирне населення за маршрутом Маріуполь – Запоріжжя.

Колони автобусів прямуватимуть через Бердянськ (Луначарське кільце), Токмак і Василівку. Виходьте та чекайте на колонну по ходу руху транспорту!,

– закликав Старух.

Зранку, 2 травня, стало відомо про ще дві додаткові локації, на яких охочі евакуюватися зможуть підсісти в автобуси. Що ж стосується містян, які вибираються на власному транспорті, то їх просять ставати в кінець колони.

Що відомо про евакуацію мирного населення з Маріуполя

Зауважимо, що понад місяць російські загарбники зривали усі можливі гуманітарні коридори з Маріуполя. Тож місцевому населенню доводилося вибиратися на особистому транспорті, ризикуючи життям. Останні кілька днів напрацьовувався механізм, який дозволив би організовано евакуювати мирне населення. І його нарешті втілили в життя.

Уже відомо, що за минулу добу вдалося вивезти понад 100 людей, які переховувалися у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Його, зауважимо, щодня обстрілювали російські загарбники. Президент Володимир Зеленський зазначив, що організація таких коридорів для евакуації – один з елементів перемовин з російською стороною.

Міністерка Ірина Верещук додала, що наша держава робитиме все можливе для евакуації кожного воїна та цивільного мешканця з Маріуполя. Тож операція не завершиться до тих пір, поки цілі української сторони не будуть досягнутими. Адже для нашої країни важливо врятувати українців.

У мережі вже з'явилися кадри з порятунку людей на комбінаті "Азовсталь". Військові з полку "Азов" спільно з їхнім командиром Денисом Прокопенком взяли на себе надзвичайно важливу частину місії з евакуації.

Водночас полковник Денис Шлега зазначив, що російські окупанти підступності своєї не втрачають. Після того як останній цивільний вибрався з "Азовсталі", військові країни-агресорки відкрили по комбінату вогонь.

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