Российские оккупанты равняют Мариуполь с землей и заблокировали город по всем направлениям. И даже зверские бомбардировки и постоянные атаки не преодолели сопротивление "азовцев", героически удерживающих оборону.

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Спасение защитников Мариуполя

Как рассказала Ирина Верещук, эвакуация из "Азовстали" позволила уменьшить количество женщин, детей и пожилых людей на предприятии, которое находится под постоянными атаками и бомбардировками врага.

Вместе с тем, она добавила, что спасение всех гражданских украинцев – не единственная задача, которую ставит перед собой Украина, ведь нам важно сохранить жизнь героических защитников Мариуполя, которые уже два месяца совершают невероятный подвиг.

Она призвала помнить наших воинов и заверила, что Украина сделает все возможное для того, чтобы организовать коридор и для них.

Мы не можем как государство, как нация пренебрегать их жизнями. Нам не нужны "сакральные жертвы". Мы и так считаем их героями и что они сделали все и даже больше, чтобы встал Мариуполь и Украина, – сказала Верещук.

Она добавила, что одно время подвиг защитников Мариуполя был бесценным, но сейчас нужно двигаться дальше и спасать жизнь отважных воинов.

Последние новости из Мариуполя: коротко

Российские оккупанты начали мощный штурм предприятия "Азовсталь", где есть защитники Мариуполя и мирные украинцы. Как рассказали наши отважные воины, враг задействует много сил для захода на территорию завода. Россияне пустили в ход танки, пехоту и высаживают десант.

Из города собственным транспортом удалось уехать более 200 мирным украинцам. Они прибыли в Запорожье перед колонной с эвакуированными из "Азовстали".

Эвакуационная колонна из "Азовстали" также уже прибыла в Запорожье. Людей встретили родные, волонтеры и журналисты.

Видео к теме – Ирина Верещук о ситуации в Мариуполе