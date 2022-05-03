Алексей Савицкий – начальник управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета – сообщил, что, по предварительным данным, в колонне прибыло более 200 человек. Между тем, автобусы с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор в пути.
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Колонна с эвакуированными из "Азовстали" жителями Мариуполя и временно оккупированных территорий Запорожской области задерживается в пути. На место сбора прибывают одиночные частные автомобили,
– говорится в сообщении.
Колонну ждут:
- представители миссии ООН;
- Красного Креста;
- волонтеры;
- правоохранители.
Автобусы с эвакуированными двигаются в Запорожье
Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – 3 мая сообщил, что колонна с эвакуированными из "Азовстали" двигается в Запорожье. Информацию представляют довольно ограниченно.
В Запорожье откроют центр для поддержки эвакуированных
Запорожье ждет эвакуированных из Мариуполя. Город готов встречать людей и помогать им. Уже в ближайшие дни в городе заработает центр "Я – Мариуполь". Местные специалисты будут встречать мариупольцев и оказывать необходимую помощь.
В частности, в центре будут работать:
- администраторы;
- медики;
- психологи.
Также в "Я – Мариуполь" собираются разместить детскую комнату.
Эвакуация из "Азовстали"
- Владимир Зеленский 1 мая сообщил, что началась эвакуация гражданских жителей из "Азовстали". Украинский лидер сообщил, что эвакуировать удалось около сотни человек.
- Антониу Гутерреш – генсек ООН – заверил Зеленского, что эвакуированных повезут в Украину.
- Тем временем, защитники Мариуполя продолжают защищать город от российских захватчиков. Несмотря на сложную ситуацию, герои продолжают держать оборону и отражать атаки российских захватчиков. В частности, 2 мая сообщили, что удалось уничтожить еще 5 оккупантов.
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