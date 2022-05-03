Алексей Савицкий – начальник управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета – сообщил, что, по предварительным данным, в колонне прибыло более 200 человек. Между тем, автобусы с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор в пути.

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Колонна с эвакуированными из "Азовстали" жителями Мариуполя и временно оккупированных территорий Запорожской области задерживается в пути. На место сбора прибывают одиночные частные автомобили,

– говорится в сообщении.

Колонну ждут:

представители миссии ООН;

Красного Креста;

волонтеры;

правоохранители.

Автобусы с эвакуированными двигаются в Запорожье

Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – 3 мая сообщил, что колонна с эвакуированными из "Азовстали" двигается в Запорожье. Информацию представляют довольно ограниченно.

В Запорожье откроют центр для поддержки эвакуированных

Запорожье ждет эвакуированных из Мариуполя. Город готов встречать людей и помогать им. Уже в ближайшие дни в городе заработает центр "Я – Мариуполь". Местные специалисты будут встречать мариупольцев и оказывать необходимую помощь.

В частности, в центре будут работать:

администраторы;

медики;

психологи.

Также в "Я – Мариуполь" собираются разместить детскую комнату.

Эвакуация из "Азовстали"

Владимир Зеленский 1 мая сообщил, что началась эвакуация гражданских жителей из "Азовстали". Украинский лидер сообщил, что эвакуировать удалось около сотни человек.

Антониу Гутерреш – генсек ООН – заверил Зеленского, что эвакуированных повезут в Украину.

Тем временем, защитники Мариуполя продолжают защищать город от российских захватчиков. Несмотря на сложную ситуацию, герои продолжают держать оборону и отражать атаки российских захватчиков. В частности, 2 мая сообщили, что удалось уничтожить еще 5 оккупантов.

Заметьте! Российские захватчики держат Мариуполь в информационной блокаде. Местных жителей пугают тем, что оккупанты якобы уже взяли Киев. О ситуации в городе рассказал Петр Андрющенко – советник главы Мариупольского городского совета. Кроме того мариупольцы верят, что всех мужчин при выезде из города немедленно отправляют на фронт.

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