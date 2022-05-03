В ближайшие дни в областном центре планируют открыть центр "Я – Мариуполь". Похожий – уже работает в Днепре, сообщает 24 канал.
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Что известно о центре помощи
В специальном центре будет функционировать команда, которая будет встречать мариупольцев и работать с ними.
Центр будет содержать детскую зону, в которой родители могут оставить своих детей, пока будут оформлять документы. Там будут администраторы (которые и будут принимать эвакуированных), врачи и психологи.
Похожий центр работает в Днепре
В конце апреля в Днепре открыли похожий центр поддержки для мариупольцев, которых эвакуировали. Он работает в городской библиотеке.
Известно, что там помогают восстановить документы, найти родных, которых депортировали в Россию, трудоустроиться. Также в центре проходят консультации по возмещению уничтоженного имущества и получению финансовой помощи.
Кроме этого, в центре бесплатно предоставляют лекарства, обеспечивают питанием и средствами гигиены. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую поддержку.
Актуальная информация об эвакуации в Запорожье
- По информации корреспондента 24 канала, примерно 600 человек из разных районов смогли проехать через блокпосты врага и попасть в Запорожье.
- Мужчина из Мелитополя приехал с дочкой и сыном. Первое, что сделал мальчик, когда увидел украинских военных в Запорожье, побежал с ними фотографироваться и обниматься. А девочка достала сине-желтый флаг (который в Мелитополе прятала от оккупантов), завернулась в него и ходила так около центра приема переселенцев.
- Переселенцы рассказывают, что на временно оккупированных территориях находиться было очень трудно. Есть люди, которые по 3 – 4 ночи спали в своих автомобилях – жили в поле, ведь на блокпостах не пропускали.
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