В ближайшие дни в областном центре планируют открыть центр "Я – Мариуполь". Похожий – уже работает в Днепре, сообщает 24 канал.

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Что известно о центре помощи

В специальном центре будет функционировать команда, которая будет встречать мариупольцев и работать с ними.

Центр будет содержать детскую зону, в которой родители могут оставить своих детей, пока будут оформлять документы. Там будут администраторы (которые и будут принимать эвакуированных), врачи и психологи.

Похожий центр работает в Днепре

В конце апреля в Днепре открыли похожий центр поддержки для мариупольцев, которых эвакуировали. Он работает в городской библиотеке.

Известно, что там помогают восстановить документы, найти родных, которых депортировали в Россию, трудоустроиться. Также в центре проходят консультации по возмещению уничтоженного имущества и получению финансовой помощи.

Кроме этого, в центре бесплатно предоставляют лекарства, обеспечивают питанием и средствами гигиены. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Актуальная информация об эвакуации в Запорожье

По информации корреспондента 24 канала, примерно 600 человек из разных районов смогли проехать через блокпосты врага и попасть в Запорожье.

Мужчина из Мелитополя приехал с дочкой и сыном. Первое, что сделал мальчик, когда увидел украинских военных в Запорожье, побежал с ними фотографироваться и обниматься. А девочка достала сине-желтый флаг (который в Мелитополе прятала от оккупантов), завернулась в него и ходила так около центра приема переселенцев.

Переселенцы рассказывают, что на временно оккупированных территориях находиться было очень трудно. Есть люди, которые по 3 – 4 ночи спали в своих автомобилях – жили в поле, ведь на блокпостах не пропускали.

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