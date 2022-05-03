Детали эвакуации Владимир Зеленский рассказал в интервью греческому изданию. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его слова.

К теме В Мариуполе начался новый этап эвакуации мирных жителей

Генсек взял на себя 100% ответственность

Во время эвакуации мариупольцев везут в Запорожье, контролируемое Украиной. После этого их уже начинают развозить в места временного жительства. Однако для того, чтобы добраться до украинского города, нужно проехать более 100 километров оккупированной территории.

Я предупредил генерального секретаря: вы можете запросить людей в автобусы, а Россия может вывезти их на свою территорию. Он мне сказал, что берет 100% ответственность, что они смогут попасть именно на контролируемую Украиной территорию,

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это достаточно сложный процесс, хоть к нему и причастен генсек ООН. В настоящее время эвакуация начала восстанавливаться.

Почему не эвакуируют раненых

Сейчас на территории окруженного врагом завода есть и много украинских защитников. Часть из них ранены и нуждаются в неотложной помощи, однако ООН не может помочь в вывозе военных. Организация взяла на себя ответственность только за гражданских, которые были в укрытиях "Азовстали",

Даже если воинов смогут вывезти из города останется очень много рисков. Автобусы могут обстрелять по пути или вообще захватить. Президент акцентировал, что очень тяжело доверять россиянам.

Главное об эвакуации из Мариуполя

1 мая впервые с начала вторжения удалось провести эвакуацию с завода "Азовсталь". Среди вывезенных были дети, женщины и пожилые люди, длительное время проведшие в укрытиях предприятия.

В то же время на заводе до сих пор много гражданских. Кроме этого там больше 500 раненых военных. Они нуждаются в немедленной медицинской помощи, которую невозможно оказать в таких условиях.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала, что эвакуация продолжится. Она также заверила, что Украина продолжит бороться, чтобы вывезти с окруженного завода не только каждого гражданского, но и всех военных.

Россия нанесла удар по Киеву во время визита генсека: смотрите видео