Деталі евакуації Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю грецькому виданню. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його слова.

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Генсек взяв на себе 100% відповідальності

Під час евакуації маріупольців везуть до Запоріжжя, яке контролюється Україною. Після цього їх уже починають розвозити в місця тимчасового помешкання. Проте для того, щоб добратися до українського міста, потрібно проїхати більше, ніж 100 кілометрів окупованої території.

Я попередив генерального секретаря: ви можете запросити людей в автобуси, а Росія може вивезти їх на свою територію. Він мені сказав, що бере 100% відповідальність, що вони зможуть потрапити саме на територію, яка контрольована Україною,

– сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що це достатньо складний процес, хоч і до нього залучений генсек ООН, складний процес. Наразі евакуація почала відновлюватися, проте росіяни "Азовсталь".

Чому не евакуйовують поранених

Наразі на території оточеного ворогом заводу є й багато українських захисників. Частина з них поранені та потребують невідкладної допомоги, проте ООН не може допомогти у вивезенні військових. Організація взяла на себе відповідальність лише за цивільних, які були в укриттях "Азовсталі",

Навіть, якщо воїнів зможуть вивезти з міста залишиться дуже багато ризику. Автобуси можуть обстріляти на шляху чи взагалі захопити. Президент акцентував, що дуже важко довіряти росіянам.

Головне про евакуацію з Маріуполя

1 травня вперше від початку вторгнення вдалося провести евакуацію із заводу "Азовсталь". Серед вивезених були діти, жінки та літні люди, які тривалий час провели в укриттях підпримства.

Водночас на заводі досі є багато цивільних. Окрім цього там більше, ніж 500 поранених військових. Вони потребують негайної медичної допомоги, яку неможливо надати в таких умовах.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала, що евакуація продовжиться. Вона тако запевнила, що Україна продовжить боротися, щоб вивезти із оточеного заводу не лише кожного цивільного, а й усіх військових.

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