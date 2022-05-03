Олексій Савицький – начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради – повідомив, що, за попередніми даними, у колоні прибуло понад 200 людей. Тим часом автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" досі у дорозі.
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Колона з евакуйованими з "Азовсталі" мешканцями Маріуполя та тимчасово окупованих територій Запорізької області затримується в дорозі. На місце збору прибувають поодинокі приватні авто,
– мовиться у повідомленні.
Колону очікують:
- представники місії ООН;
- Червоного Хреста;
- волонтери;
- правоохоронці.
Автобуси з евакуйованими рухаються до Запоріжжя
Вадим Бойченко – мер Маріуполя – 3 травня повідомив, що колона з евакуйованими з "Азовсталі" рухається до Запоріжжя. Інформацію подають досить обмежено.
У Запоріжжі відкриють центр для підтримки евакуйованих
Запоріжжя чекає евакуйованих з Маріуполя. Місто готове зустрічати людей та допомагати їм. Вже упродовж найближчих днів у місті запрацює центр "Я – Маріуполь". Місцеві фахівці зустрічатимуть маріупольців та надаватимуть усю необхідну допомогу.
Зокрема, у центрі працюватимуть:
- адміністратори;
- медики;
- психологи.
Також у "Я – Маріуполь" збираються розташувати дитячу кімнату.
Евакуація з "Азовсталі"
- Володимир Зеленський 1 травня повідомив, що почалася евакуація цивільних мешканців з "Азовсталі". Український лідер повідомив, що евакуювати вдалося близько сотні людей.
- Антоніу Гутерреш – генсек ООН – запевнив Зеленського, що евакуйованих повезуть в Україну.
- Тим часом захисники Маріуполя продовжують захищати місто від російських загарбників. Попри надскладну ситуацію, герої продовжують тримати оборону та відбивати атаки російських загарбників. Зокрема, 2 травня повідомили, що вдалося знищити ще 5 окупантів.
Зауважте! Російські загарбники тримають Маріуполь в інформаційній блокаді. Місцевих жителів лякають тим, що окупанти начебто вже взяли Київ. Відповідну заяву зробив Петро Андрющенко – радник голови Маріупольської міської ради. Окрім того, маріупольці вірять, що усіх чоловіків при виїзді з міста негайно відправляють на фронт.
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