Герои обнародовали видео на своем ютуб-канале, показав, как делают невозможное.
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На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь",
– указывают под роликом украинские военные.
Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, несмотря на постоянное использование врагом:
- авиации;
- корабельной и ствольной артиллерии;
- танков;
- иного вооружения.
Борьба воинов за Украину и сохранение жизней личного состава продолжается.
Защитники Мариуполя уничтожают врага
Офицер управления штаба защитников Мариуполя Илья Самойленко отметил, что украинские военные уже ликвидировали 2,5 тысячи врагов и еще 5 тысяч ранили.
Мы также уничтожили более 60 танков и повредили еще 30 – это 10% их потерь. А также уничтожили 10% артиллерийских систем оккупантов, – продолжил воин.
Илья Самойленко добавил, что данные фиксировались с 24 февраля по 15 апреля. По словам офицера управления штаба, подсчет усложнен интенсивностью боевых действий.
Украина договаривается об эвакуации
Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Президента Татьяна Ломакина рассказала, что сейчас украинские власти пытаются договориться с Россией о том, чтобы эвакуировать из "Азовстали":
- медиков;
- раненых бойцов;
- гражданских, которые находятся в самом Мариуполе.
Если об эвакуации удастся договориться, это будет второй этап гуманитарной операции.
В ОП проинформировали о количестве людей в городе
В городе находятся несколько тысяч человек. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди.
Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям выехать на мирные территории Украины,
– добавила Татьяна Ломакина.
К слову Деблокада Мариуполя военным путем пока не возможна, – Минобороны
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