За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, таку інформацію йому надали люди, які нещодавно евакуювалися з міста.

Важливо Всіх їх чекаємо, не можемо лишити навіть вбитих, – Зеленський про захисників Маріуполя

Хочуть піймати батьків на брехні

Російські окупанти не довіряють місцевим мешканцям Маріуполя, тому намагаються всіляко їх допитати. Дійшли вони до особливо цинічних методів: після випитувань у батьків починають робити спеціальний допит їхнім дітям, щоб виявити потенційну брехню.

Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють, – написав Петро Андрющенко.

"Фільтраційні табори" в Маріуполі: що відомо

Станом на 9 травня, як зазначав Петро Андрющенко, у "фільтраційних таборах" Маріуполя перебуває близько 2 тисяч місцевих мешканців. Ще кілька тисяч живуть в таких "закладах" у Мангуському районі.

Окупанти не дозволяють покидати цю територію, а умови там просто жахливі: люди не мають ні змінного одягу, ні засобів гігієни. Там один кран з холодною водою на всіх. Місцеві часто сплять просто на підлозі, а їжа – просто огидна. Крім того, окупанти не рідко залучають людей до так званих "громадських робіт".

Стосовно умов у цих таборах, то їх важко взагалі назвати умовами – людей понад 4 тижні утримують в одному із "фільтраційних" таборів без змінного одягу, немає жодних засобів гігієни, є один кран на всіх із холодною водою, – зазначає Андрющенко.

Останні новини з Маріуполя

В Маріуполі зараз гуманітарна катастрофа – окупанти буквально знищили місто. На 150 тисяч людей, які досі там залишилися, окупанти завозять близько 3 тисяч продуктових наборів. Українську гуманітарну допомогу вони не пропускають. Літні люди часто змушені шукати їжу на смітниках.

Мама одного із захисників міста обіцяє: якщо окупанти вб’ють маріупольський гарнізон, то одразу з’явиться український Моссад. Це – ізраїльська розвідувальна служба, яка знаменита операцією "Гнів божий": вони понад 20 років ліквідовували злочинців, які зробили теракт на Мюнхенській олімпіаді у 1972 році.

Другий, третій та п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до всього світу, зокрема до Європейського Союзу, ООН, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Китаю із закликом врятувати маріупольський гарнізон, який відважно захищається на "Азовсталі" від російських окупантів.

До теми – як азовці з останніх сил героїчно борються проти окупантів: