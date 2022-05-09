Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що умови, в яких утримують українців із Маріуполя – жахливі.

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Найгірше те, що люди змушені повертатись до міста, бо їм нікуди йти, адже окупанти блокують можливості евакуації,

– повідомив радник мера Маріуполя.

Умови, в яких перебувають українці у таборах фільтрації

"Стосовно умов у цих таборах, то їх важко взагалі назвати умовами – людей понад 4 тижні утримують в одному із фільтраційних таборів, без зміного одягу, немає жодних засобів гігієни, є один гран на всіх із холодною водою," – зазначає Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, усі сплять на підлозі, жодної медичної допомоги їм не надають. Їжу важко оцінити, як їстівну і цих людей також примусово залучають до громадських робіт. Все виглядає, як справжній концтабір, у гіршому розумінні цього поняття.

Підписати петицію із закликом врятувати усіх бійців, які перебувають на території "Азовсталі" можна тут. Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

Детально про те, що відбувається у заблокованому Маріуполі: дивіться відео