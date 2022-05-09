Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что условия, в которых удерживают украинцев из Мариуполя – ужасные.

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Хуже всего то, что люди вынуждены возвращаться в город, потому что им некуда идти, ведь оккупанты блокируют возможности эвакуации,

– сообщил советник мэра Мариуполя.

Условия, в которых находятся украинцы в лагерях фильтрации

"Что касается условий в этих лагерях, то их трудно вообще назвать условиями – людей больше 4 недель удерживают в одном из фильтрационных лагерей, без сменной одежды, нет никаких средств гигиены, есть один кран на всех с холодной водой", — отмечает Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, все спят на полу, никакой медицинской помощи им не оказывают. Еду трудно оценить, как съедобную, и этих людей также принудительно привлекают к общественным работам. Все выглядит как настоящий концлагерь, в худшем понимании этого слова.

Ситуация в Мариуполе – что известно

Главарь боевиков "ДНР" Пушилин абсолютно цинично заявил, что в разбитом Мариуполе сделают "город-курорт". Такое заявление он сделал во время плачевного шествия с простыней в цветах "георгиевской ленты" в центре Мариуполя.

Украинский правозащитник Павел Лисянский рассказал страшные детали о фильтрационных лагерях, в которых находятся мариупольцы. Он отметил, что сами россияне называют эти лагеря концентрационными, как у нацистов во время Второй мировой войны.

Россияне упорно продолжают запрещать спасение военных из "Азовстали". Они утверждают, что будут менять только пленных на пленных. Сдача в плен для бойцов "Азова" недопустима, потому как означает смерть. Ведь именно азовцев оккупанты считают мировым злом.

Подписать петицию с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали" бойцов можно здесь. Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутерришу.

Подробно о том, что происходит в заблокированном Мариуполе: смотрите видео