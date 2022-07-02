В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим военным на Востоке удалось уничтожить вражеский склад. Таким образом, ВСУ буквально протянули оккупантам руку помощи. Мы ведь прекрасно знаем, насколько сильно россияне хотели продемонстрировать очередной "жест доброй воли".

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Склад страшно красиво взорвался

На видео можно увидеть момент попадания во вражеский склад боеприпасов. Доподлинно неизвестно, где именно он находился. Но точно можно похвалить наших военных за филигранную работу.

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов на Востоке: смотрите видео

Сначала на месте попадания произошло задымление, как говорят в России, а потом уже настоящий взрыв. И он был очень масштабный. Видно даже, как детонировали вражеские снаряды. После этого в небо поднялся огромный клуб дыма.