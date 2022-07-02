У Генштабі ЗСУ розповіли, що нашим військовим на Сході вдалось знищити ворожий склад. Таким чином ЗСУ буквально простягнули окупантам руку допомоги. Адже ми чудово знаємо, наскільки сильно росіяни хотіли продемонструвати черговий "жест доброї волі".

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Склад страшенно гарно вибухнув

На відео можна побачити момент влучання у ворожий склад боєприпасів. Достеменно невідомо, де саме він був. Але точно можна похвалити наших військових за філігранну роботу.

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Сході: дивіться відео

Спочатку на місці влучання відбулось задимлення, чи як там кажуть у Росії, а потім уже справжній вибух. І він був надзвичайно масштабний. Видно навіть, як детонували ворожі снаряди. Після цього у небо піднявся величезний клуб диму.

Зауважимо, що фраза про "жест доброї волі" буквально стала мемом. А все тому, що у Росії саме так вирішили назвати відхід своїх бійців з острова Зміїний. Мовляв, їх не ЗСУ відбили безконечними атаками, а окупанти добровільно покинули захоплену ними територію.

Раніше у Генштабі показали на відео, як ЗСУ одним ударом вдалось знищити ворожої техніки на шалену суму. Мовиться про 15 мільйонів доларів, які в одну мить перетворились на брухт. Якщо бути конкретнішими, то наші військові ліквідували зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Додамо, що ця машина створена для того, щоб прикривати цивільні і військові об'єкти від засобів повітряного нападу. Втім, як ми бачимо, сама себе ця установка врятувати не змогла.

Ми заговорили про втрати ворога, тож несправедливо буде оминути увагою загальну статистику. Впродовж чотирьох місяців українські військові позбавили окупантів чималої кількості як самих бійців, так і їхньої техніки.

ЗСУ знищили майже 36 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 35 870 російських загарбників. А за минулу добу, згідно з даними Генштабу, ліквідувати вдалось 120 бійців країни-агресорки.

Якщо вже говорити про техніку, то її у ворога теж стало менше. Мовиться про знищені 1582 танки, 3737 бойових броньованих машин, 800 артилерійських систем, 246 РСЗВ, 105 одиниць засобів ППО.

Крім того, на брухт уже перетворили 217 літаків, 186 гелікоптерів, 653 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 144 крилатих ракет, 15 суден, 2614 автомобілів і автоцистерн, а також 61 одиницю спеціальної техніки.

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