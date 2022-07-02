Про це розповів журналіст видання Foreign Policy Джек Детч. Він, власне, прокоментував у своєму твітері закритий брифінг Міністерства оборони Сполучених Штатів.

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ЗСУ нищить командні пункти російських військових

У Пентагоні приємно вражені ефективністю використання РСЗВ HIMARS нашими військовими. Вони зауважили, що ЗСУ ведуть прицільний вогонь, знищуючи російські командні пункти. Крім того, завдяки влучним ударам ворог втрачає впевненість на полі бою.

Сам журналіст посилається на високопоставленого представника Міноборони США. На його думку, передає Детч, Україна завдала чималого клопоту Росії упродовж останнього часу. Мовиться про операцію на острові Зміїний, яку нашим військовим вдалось виконати успішно. Ворога звідти вибили, звільнивши Одеську область від окупантів.

Водночас у Пентагоні переконані, що по торговому центру у Кременчуку ворог бив саме протикорабельною ракетою. Ця атака, на думку представника Міноборони США, вкотре демонструє, якими є атаки російських військових. Вони, переконаний чиновник, мають "безрозсудний характер".

Журналіст також зауважив, що наша держава отримає від США сучасні системи ППО. Це дозволить ЗСУ відмовитись від радянського оснащення на користь новітнього та значно ефективнішого. Як зауважив чиновник Пентагону, нам планують надати 155-міліметрові артилерійські снаряди для гаубиць, а також реактивні снаряди GMLRS.

НАТО прагне переозброїти Україну

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив прагнення Альянсу переозброїти нашу державу. Про це він розповів під час підсумкової пресконференції саміту, проведеного у Мадриді.

Столтенберг також заявив, що у НАТО підтримують надання Україні саме сучасного озброєння. А це означає, що Альянс прагне допомогти нашій державі перейти на зброю, яка відповідатиме натівському зразку.

Зауважимо, що в НАТО розглядають можливість нападу Росії на Литву. Останню країна-агресорка регулярно засипає погрозами. Водночас колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен переконаний, що Путін не наважиться це зробити. Якщо ж йому й вистачить духу, то у Кремлі дуже скоро збагнуть, що це була велика помилка, адже воювати з НАТО їй не під силу.

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