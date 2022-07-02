Відповідну думку він оголосив під час спільного з Андрієм Єрмаком брифінгу. На ньому Андерс Фог Расмуссен підкреслив, що Литва зараз реалізує санкції, накладені проти Росії. І саме тому країна-агресорка розсипається погрозами, передає 24 канал.

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Обмеженням транзиту може скористатись Росія

Колишній генсек НАТО зауважив, що обмеження транзиту може зіграти на руку Росії. Мовляв, у неї з'явилась вагома причина розв'язати черговий конфлікт. Але він додав, що не чув про можливість нападу Володимира Путіна на Литву.

Якщо ж це і станеться, то в Альянсі не бояться диктатора. Фог Расмуссен підкреслив, що в НАТО робитимуть все можливе задля того, щоб уникнути можливої ескалації конфлікту. І саме для цього зараз активно підтримують Україну.

Як підкреслив колишній генсек НАТО, з цією метою Україну продовжують забезпечувати зброєю. Принаймні тією, яку можуть надавати нашій державі. А все тому, що саме вона бореться від усього Альянсу з російською агресією.

Але ми не боїмося Путіна. Я можу вас запевнити, що якщо він подумає атакувати Литву, то це означатиме атаку проти всіх країн-членів НАТО. Означатиме використання 5 статті і військову реакцію з боку усіх,

– підкреслив Фог Расмуссен.

Він зауважив, що якби теоретично Росія таки напала на Литву, то Альянс здолав би її. А все тому, що він значно потужніший за країну-агресорку. Тож, переконаний колишній генсек НАТО, Путін не наважиться нападати на Литву.

У 2008 році НАТО припустилось помилки

Андерс Фог Расмуссен зауважив, що НАТО у 2008 році припустилось помилки. Мовляв, тоді необхідно було надати Україні план дій щодо вступу до Альянсу.

Він зауважив, що зволікання НАТО негативно вплинуло на подальші дії Путіна. Президент Росії отримав хибний сигнал, що він зможе продовжувати захоплювати території, і йому за це нічого не буде.

Фог Расмуссен підкреслив, що Захід у ситуаціях з Грузією й Україною відреагував надто мляво. Що й дозволило країні-агресорці 24 лютого повномасштабно вторгнутись на територію нашої держави.

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