Також він наголосив, що Захід погано відреагував на вторгнення Росії у Грузію та в Україну. Про це він заявив під час брифінгу за результатами першого засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, повідомляє 24 канал.

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В НАТО зробили помилку, що проігнорували Україну у 2008 році

Андерс Фог Расмуссен уточнив, що рішення про ненадання Україні плану щодо членства до НАТО приймалося ще у 2008 році до того, як він став Генсекретарем НАТО. Він наголосив, що завжди виступав на підтримку України.Того ж року, ще будучи прем'єр-міністром Данії, він підтримував надання плану дій Україні щодо членства в НАТО.

Як генсекретар НАТО я дійсно працював з різними українськими президентами України. Ви можете пам'ятати, що Янукович не хотів приєднуватися до НАТО. Але, тим не менш, ми поважали це. Це було українське рішення. Після того Янукович зник і Порошенко став президентом, я дійсно працював з ним,

– сказав колишній Генсекретар НАТО.

Расмуссен наголосив, що зволікання НАТО дало Путіну неправильний сигнал і він вирішив, що може безперешкодно захоплювати території.

Я можу вам сказати, що на всіх етапах я виступав на підтримку більш потужних взаємовідносин між НАТО та Україною і я вважаю, що то була помилка не надавати план дій щодо НАТО Україні у 2008 році. Це був неправильний сигнал для Путіна. Путін подумав, що НАТО розділене і він зможе захопити територію силою без якихось жертв,

– вважає він.

Реакції Заходу на війну в Україні та Грузії також було недостатньо

Після бухарестського саміту Путін атакував Грузію й окупував Абхазію, а у 2014 році захопив Крим та окупував частину Донбасу. На думку колишнього Генсекретаря НАТО, це було чітким сигналом від президента Росії. Але Захід відреагував занадто слабко.

Реакція з боку заходу була недостатньо потужною. Були певні санкції, але економічні переваги виявилися все ж таки більш потужними. Це знов ж таки був неправильний сигнал,

– зауважив Рамуссен.

Він підкреслив, що світові лідери не повинні повторювати помилок минулого. На його думку, головний досвід полягає в тому, що "спроба замирення з диктатором не пройде і призведе лише до нового конфлікту".

А зараз ми сплачуємо за помилки, яких ми припустилися в минулому. Цього ми не повинні припуститися знову. І саме над цим ми працюємо в нашій групі,

– сказав він.

Довідка. Україна подала заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році, але після виборів 2010 року, на яких президентом обрали Віктора Януковича, плани були відкладені. Він хотів залишити країну поза блоком. У 2014 році Україна знову взяла курс до НАТО. Аж у червні 2021 року лідери НАТО заявили, що Грузія й Україна таки стануть членами Альянсу з Планом дій щодо членства.

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