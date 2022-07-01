Также он подчеркнул, что Запад плохо отреагировал на вторжение России в Грузию и Украину. Об этом он заявил во время брифинга по результатам первого заседания группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины, сообщает 24 канал.

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В НАТО совершили ошибку, что проигнорировали Украину в 2008 году

Андерс Фог Расмуссен уточнил, что решение о непредоставлении Украине плана членства в НАТО принималось еще в 2008 году до того, как он стал Генсекретарем НАТО. Он подчеркнул, что всегда выступал в поддержку Украины. В том же году, будучи премьер-министром Дании, он поддерживал предоставление плана действий Украине по членству в НАТО.

Как генсекретарь НАТО я действительно работал с разными украинскими президентами Украины. Вы можете помнить, что Янукович не хотел присоединяться к НАТО. Но, тем не менее, мы уважали это. Это было украинское решение. После того Янукович исчез и Порошенко стал президентом, я действительно работал с ним,

– сказал бывший Генсекретарь НАТО.

Расмуссен подчеркнул, что промедление НАТО дало Путину неправильный сигнал, и он решил, что он может беспрепятственно захватывать территории.

Я могу вам сказать, что на всех этапах я выступал в поддержку более мощных взаимоотношений между НАТО и Украиной и я считаю, что это была ошибка не давать план действий относительно НАТО Украине в 2008 году. Это был неверный сигнал для Путина. Путин подумал, что НАТО разделено и он сможет захватить территорию силой без каких-либо жертв,

– считает он.

Реакции Запада на войну в Украине и Грузии также было недостаточно

После бухарестского саммита Путин атаковал Грузию и оккупировал Абхазию, а в 2014 году захватил Крым и оккупировал часть Донбасса. По мнению бывшего генсекретаря НАТО, это было четким сигналом президента России. Но Запад отреагировал слишком слабо.

Реакция со стороны Запада была недостаточно мощной. Были определенные санкции, но экономические преимущества оказались все же мощнее. Это опять-таки был неправильный сигнал,

– заметил Рамуссен.

Он подчеркнул, что мировые лидеры не должны повторять ошибки прошлого. По его мнению, главный опыт состоит в том, что "попытка примирения с диктатором не пройдет и приведет только к новому конфликту".

А сейчас мы платим за ошибки, которые мы допустили в прошлом. Этого мы не должны допустить снова. И именно над этим мы работаем в нашей группе,

– сказал он.

Справка. Украина подала заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО в 2008 году, но после выборов 2010 года, на которых президентом избрали Виктора Януковича, планы были отложены. Он хотел оставить страну вне блока. В 2014 году Украина снова взяла курс в НАТО. В июне 2021 года лидеры НАТО заявили, что Грузия и Украина все-таки станут членами Альянса с Планом действий по членству.

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