Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, обе версии имеют право на существование.
Обратите внимание Что-то пошло не так, – Подоляк отреагировал на обстрел россиянами Белгорода
Почему российская ракета могла не долететь до Харькова.
Согласно одной из версий, оккупанты запускали ракету в направлении Харькова. Однако по определенным причинам она не долетела до цели. В сети начали говорить о "обратном взлете" снаряда.
Такого понятия, как "обратный взлет", не существует. Однако такое может быть из-за заводской нехватки ракеты, которая приводит к ее неуправляемому полету после срабатывания этого бракованного элемента,
– объяснил Жданов.
Могла ли сработать российская ПВО
Однако, как отметил военный эксперт, оккупанты нашли возле поврежденного дома элемент первой ступени ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Это могли быть обломки ракеты, которую россияне пытались сбить. Однако остается открытым вопрос, откуда летела эта ракета, которую пытались сбить или отклонившаяся от основной траектории,
– подчеркнул Жданов.
Россияне уже не в первый раз обстреливают сами себя
Он добавил, что схожий инцидент произошел в июле. Тогда россияне пытались обвинить Украину в том, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Панцирь-С1". Однако таких ракет у Украины даже нет на вооружении.
Однако потом кто-то из местных жителей на своем видеорегистраторе случайно обнаружил зафиксированный пролет этой ракеты. Выяснилось, что ракета прилетела со стороны России,
– отметил военный эксперт.
Олег Жданов рассказал, откуда могла прилететь ракета на Белгород: смотрите видео
Падение ракеты в Белгороде: что известно
- Оккупанты разрушили верхний этаж многоэтажки в Белгороде. Предварительно, своей ракетой или обломками ракеты после работы ПВО.
- В это время российские телеграмм-каналы сообщили о неудачном запуске ракеты, однако когда стало известно о разрушении, все об этом забыли и сразу обвинили в обстреле ВСУ.
- Губернатор Белгородской области обвинил в обстреле украинских военных. Его заместитель сообщил, что жертв после повреждения дома – нет.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так.