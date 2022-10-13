Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, обе версии имеют право на существование.

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Почему российская ракета могла не долететь до Харькова.

Согласно одной из версий, оккупанты запускали ракету в направлении Харькова. Однако по определенным причинам она не долетела до цели. В сети начали говорить о "обратном взлете" снаряда.

Такого понятия, как "обратный взлет", не существует. Однако такое может быть из-за заводской нехватки ракеты, которая приводит к ее неуправляемому полету после срабатывания этого бракованного элемента,

– объяснил Жданов.

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Однако, как отметил военный эксперт, оккупанты нашли возле поврежденного дома элемент первой ступени ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Это могли быть обломки ракеты, которую россияне пытались сбить. Однако остается открытым вопрос, откуда летела эта ракета, которую пытались сбить или отклонившаяся от основной траектории,

– подчеркнул Жданов.

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Он добавил, что схожий инцидент произошел в июле. Тогда россияне пытались обвинить Украину в том, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Панцирь-С1". Однако таких ракет у Украины даже нет на вооружении.

Однако потом кто-то из местных жителей на своем видеорегистраторе случайно обнаружил зафиксированный пролет этой ракеты. Выяснилось, что ракета прилетела со стороны России,

– отметил военный эксперт.

Олег Жданов рассказал, откуда могла прилететь ракета на Белгород: смотрите видео

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