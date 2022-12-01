Про це повідомляють телеграм-канали, інформує 24 канал. У мережі також публікують відповідні відео.

До теми Бумеранг повернувся: у Шебекіному Бєлгородської області після "бавовни" зникли світло та вода

У Бєлгородській області знову "бавовна"

Вдень 1 грудня над Бєлгородською областю зафіксували гучну "бавовну". Які наслідки вибуху – поки невідомо.

Місцеві телеграм-канали вже пишуть, що це нібито була робота ППО. Наразі вся інформація уточнюється.

Момент "бавовни" над Бєлгородською областю: дивіться відео

У Бєлгород часто приходить "бавовнятко"

Варте уваги – У Бєлгороді знову була "бавовна": дивіться відео