Про це повідомляють телеграм-канали, інформує 24 канал. У мережі також публікують відповідні відео.
До теми Бумеранг повернувся: у Шебекіному Бєлгородської області після "бавовни" зникли світло та вода
У Бєлгородській області знову "бавовна"
Вдень 1 грудня над Бєлгородською областю зафіксували гучну "бавовну". Які наслідки вибуху – поки невідомо.
Місцеві телеграм-канали вже пишуть, що це нібито була робота ППО. Наразі вся інформація уточнюється.
Момент "бавовни" над Бєлгородською областю: дивіться відео
У Бєлгород часто приходить "бавовнятко"
- 29 листопада під Бєлгородом вдруге за день було чутно гучні вибухи. Перша партія "бавовни" була вранці, друга – по обіді.
- А 27 листопада в Бєлгородській області після вибухів зникло електропостачання. Це означає, що карма все ж таки існує.
- Нещодавно у Бєлгороді також зникали світло та вода. Губернатор Вячєслав Гладков традиційно звинуватив в цьому ЗСУ – нібито саме українські військові "обстріляли" підстанцію у Бєлгородському районі, знеструмивши місто.
- До речі, пропагандисти розповідали байки про те, буцімто Україна "готує напад" на Курську та Бєлгородську область. Щоб якось переконати аудиторію у своїх абсурдних заявах, базіки змусили свідчити українського полоненого.
Варте уваги – У Бєлгороді знову була "бавовна": дивіться відео