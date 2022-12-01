Об этом сообщают телеграм-каналы, информирует 24 канал. В сети также публикуют соответствующие видео.

К теме Бумеранг вернулся: в Шебекино Белгородской области после "хлопка" исчезли свет и вода

В Белгородской области снова "хлопок"

Днем 1 декабря над Белгородской областью зафиксировали громкий "хлопок". Какие последствия взрыва – пока неизвестно.

Местные телеграм-каналы уже пишут, что это якобы работа ПВО. В настоящее время вся информация уточняется.

Момент "хлопка" над Белгородской областью: смотрите видео

В Белгород часто приходит "хлопок"

Достойно внимания – В Белгороде снова был "хлопок": смотрите видео