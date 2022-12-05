Росія заявила, що під час "бавовни", яка погуляла на військовому аеродромі, звідки обстрілювали Україну, начебто загинули 3 людей. Окрім того, країна-окупантка оголосила про нібито 4 постраждалих. Заяви поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Не обійшлося й без давньої російської легенди про ППО. Начебто вона перехопила українські безпілотники, які летіли на "Енгельса". Звичайно ж, жодних доказів у Росії представити не змогли. Водночас "офіційні заяви" по команді підхопили російські пропагандисти.

Тим часом місцеві жителі почали публікувати панічні дописи у соцмережах.

Що каже українська розвідка

"Бавовна" завітала на аеродром 5 грудня. У мережі опублікували кадри вибуху, який наче "запалив" небо. Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.

Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, зокрема, й військової інфраструктури,

– сказав військовий.

Україна деталі коментувати не береться. Водночас українці зможуть дізнатися більше після перемоги.