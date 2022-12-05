Усі літаки, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем – російські.

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Чому літаки НАТО вилітали 4 рази за останній тиждень

29 листопада Винищувачі повітряної поліції НАТО вилетіли для впізнання та супроводу російського літака Ан-26, який прямував через міжнародний повітряний простір з Калінінградської області Росії на материкову частину країни-терористки. Літак летів із включеним радіолокаційним відповідачем, з планом польоту та підтримував радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVC).

Порушення правил міжнародного простору 3 дні підряд

1 грудня Винищувачі повітряної поліції НАТО з тієї причини вилетіли через російський літак Іл-20, який летів через міжнародний повітряний простір з материкової частини Росії до Калінінграда. Літак літав без включеного радіолокаційного відповідача, без плану польоту, проте підтримував радіозв'язок із РСВК. Також тоді ідентифікували літак РФ Ан-26, який летів через міжнародний повітряний простір з материкової частини Росї до Калінінградської області. Цей літак теж літав без включеного радіолокаційного відповідача й плану польоту, але підтримував радіозв'язок із РСВК.

2 грудня Винищувачі повітряної поліції НАТО теж вилетіли для впізнання та супроводу літака Іл-20, який вилетів з Калінінграда й знову туди повернувся. Він теж мав вимкнений радіолокаційний відповідача й не мав плану польоту.

3 грудня Винищувачі повітряної поліції НАТО відреагували на російський Су-27П, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінграда. Цей літак не лише летів без увімкненого радіолокаційного відповідача й без плану польоту, а й не підтримував радіозв'язок з РСВК. Також до Калінінграда летів літак Ан-26, проте він хоч підтримував радіозв'язок з РСВК.