Россия заявила, что во время "хлопка", который погулял на военном аэродроме, откуда обстреливали Украину, якобы погибли 3 человека. Кроме того, страна-оккупант объявила о якобы 4 пострадавших. Заявления распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Не обошлось и без древней российской легенды о ПВО. Якобы она перехватила украинские беспилотники, которые летели на "Энгельса". Конечно же, никаких доказательств в России представить не смогли. В то же время "официальные заявления" по команде подхватили российские пропагандисты.

Тем временем местные жители начали публиковать панические сообщения в соцсетях.

Что говорит украинская разведка

"Хлопок" посетил аэродром 5 декабря. В сети опубликовали кадры взрыва, который будто "зажег" небо. Андрей Юсов – представитель ГУР Минобороны Украины – заявил, что за инцидент несет ответственность российское правительство.

Сегодняшние события – очередной признак их деградации, в частности, и военной инфраструктуры,

– сказал военный.

Украина детали комментировать не берется. В то же время, украинцы смогут узнать больше после победы.