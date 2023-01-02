Загарбникам вистачить високоточних ракет ще на 1 – 3 не дуже потужних атаки. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Окупанти вже залізли в "недоторканий запас"

Військовий аналітик зауважив, що росіяни не можуть використати всі ракети, які мають. У загарбників є так званий недоторканий запас ракет і вони вже в нього залізли.

Вони не стануть вичищати склади "під нуль", адже тоді самі стануть дуже вразливими може не для України, а для інших країн, які перебувають з Росією не в дуже мирних стосунках, але поки військових дій не ведуть,

– сказав Гетьман.

Зараз Росія перейшла до активної роботи щодо виготовлення ракет. Загарбники можуть виробляти близько 40 ракет щомісяця, але не більше.

"Якщо порахувати скільки ракет вони випускають під час масованих ударів, то щільність цих обстрілів має зменшитися і якщо вони зроблять атаку 7 січня, то наступну вони не зможуть зробити раніше лютого або навіть березня", – припустив військовий аналітик.

Гетьман припустив, чи буде масована атака 7 січня: дивіться відео

У Росії все ще є радянські ЗРК та "Шахіди"

Однак загарбники все ще мають досить велику кількість дронів-камікадзе "Shahed 136". Так, невідомо, яку кількість безпілотників Іран надав Росії, але з огляду на те, як загарбники їх використовують можна припустити, що певний запас вони ще мають.

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Крім того, російські окупанти можуть використовувати недалекобійні ракети по прифронтових областях. Наприклад, зенітно-ракетні комплекси С-300, "Точка-У" або "Луна-М", який вони знайшли, мабуть, у музеї.

"Ці ракети мають дальність до 300 кілометрів і можуть вражати лише ті райони, які розташовані неподалік лінії розмежування", – повідомив Гетьман.

Чи буде атака 7 січня

У мережі шириться інформація, що російські загарбники можуть вдатися до масованого удару по Україні 7 січня. На думку Гетьмана, Росія продовжуватиме ракетні атаки.

"Найімовірніше, 7 січня атака буде, щоб показати нам та усьому світу, що "у них все нормально та йде начебто за планом". Насправді ж, якщо вони здійснять такий масований обстріл, то ракет у них майже не залишиться", – зазначив військовий аналітик.

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На його думку, після ймовірної масованої атаки російським загарбникам доведеться накопичувати високоточні далекобійні ракети до 8 березня. Натомість ракет С-300 росіяни мають до 7 тисяч.

Почали використовувати ракети, які виготовили цього року

Гетьман розповів, що кожна ракета має код за яким можна зрозуміти, коли та в якій партії вона була виготовлена. Так, коди на уламках російських ракет свідчать про те, що окупанти вже почали використовувати одиниці, які виготовили влітку цього року.

Зазвичай нові ракети йдуть на склад, а старіші запускаються. На думку військового аналітика, це свідчить про те, що в Росії залишилося ракет менше, аніж має бути згідно з нормами недоторканості запасу.