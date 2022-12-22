Такою думкою в ефірі 24 каналу поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В перші дні війни росіяни діяли інакше.

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В перші дні обстрілювали "безшабашно"

За словами речника, в перші місяці війни російські війська "безшабашно" викидали море грошей у вигляді ракет, які коштують мільйони доларів.

В перші місяці вони обстрілювали все, що хотіли. Використовували ракети і по військах, і по казармах, і по полігонах,

– згадав Юрій Ігнат.

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Відчувають дефіцит озброєння

На думку речника Повітряних сил ЗСУ, зараз росіяни відчувають дефіцит озброєння, тому продумують кожний крок. Окупанти прораховують, куди краще вдарити дешевшими дронами Sahed, а куди – крилатими ракетами.

Тому є певна частка правди в тому, що вони збирають більше інформації й аналітики, для того, щоб вдарити якомога масивніше. Наше завдання зустріти їх і знищити, ми до цього готуємось,

– додав на завершення Юрій Ігнат.

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