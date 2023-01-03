Про це в ефірі 24 каналу заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. На його думку, мета російських атак – створити якомога більше проблем.

До теми У Криму окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї, – ГУР.

Росія продовжує агонію

"Скільки вони можуть проблем створювати – стільки й будуть. Могли б вони знищити чи захопити Київ за три дні – вони б захопили його за три дні. Але їм там зламали зуби", – зауважив політик.

Гудков вважає, що в такому випадку у росіян залишилися тільки ракети, які вони якось намагаються використовувати. В умовах, коли не можна нічого змінити, Росія намагається продовжити свою агонію.

Вони можуть відразу програти, а можуть ще скільки завгодно тримати всіх у стані напруги на щось сподіваючись,

– пояснив опозиціонер.

Росія продовжує свою агонію: дивитися відео

Окупанти тягнуть час

На думку Дмитра Гудкова, окупанти діють за логікою російського чиновника: сьогодні ми зробимо те й інше, а завтра невідомо – можливо астероїд впаде або відбудеться революція.

Логіка така – ми затягнемо, а навесні можливо повістка зміниться. Ми ж не знаємо, можливо якийсь теракт, який відверне увагу, а може українська спільнота стомиться жити у стані війни,

– пояснив логіку росіян політик.

За словами Гудкова, загарбники зараз вважають, що час працює на них, бо наразі вони не можуть перемогти. Росіяни гаять час ракетними обстрілами, щоб дочекатись на якісь інші умови.

"Вони це використовують, щоб тримати країну в напрузі і дивитися, чим це закінчиться", – підсумував Дмитро Гудков.

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