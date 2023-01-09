Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Он отметил, что на месте попаданий возник пожар и сгорел автомобиль.
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"Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Враги разрушили электроподстанцию, питающую несколько больших котельных. Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. К счастью, люди не пострадали", – сказал Янушевич.
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Оккупанты 6 января 39 раз из артиллерии, РСЗО, минометов и танков обстреляли Херсонскую область. По самому Херсону ударили 9 раз. Снаряды попадали в частные и многоквартирные дома. Кроме этого, разрушения потерпели здание пожарной части.
Известно, что в результате атаки погиб мужчина, работавший спасателем. Кроме этого, оккупанты ранили 7 жителей Херсонщины.
Что происходит в Херсонской области: последние новости
- Враг 5 и 6 января обстреливал пожарные части Херсона. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что россияне хотят помешать работе спасателей.
- Оккупанты 5 января убили в Херсоне 18-летнего парня. Захватчики обстреляли дом, где он находился.
- В Херсоне, под зданием полиции, нашли застенку, где враг издевался над украинцами.