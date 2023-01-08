Россияне ударили по Таврическому микрорайону Херсона. Враг использовал зажигательные боеприпасы.

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Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы,

– говорится в сообщении.

Враг накрыл Херсон зажигательными боеприпасами: смотрите видео

В Херсонской ОВО рассказали, что, к счастью, обошлись без жертв среди мирных людей.

Россия обстреляла Бахмут

Владимир Путин цинично объявил так называемое "перемирие". А уже накануне Рождества российские оккупанты почти 40 раз атаковали Херсонскую область. К сожалению, погиб один человек.

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о террористических действиях России.

"Мир еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", – сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что восстановить тишину, безопасность и мир в Украине можно только одним способом: выгнать российских оккупантов из украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.