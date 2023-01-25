За сутки оккупанты нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Кроме того, 27 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня. В Генштабе ВСУ предупредили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Важно Украинские военные не будут выходить из Бахмута, – спикер Генштаба

Атаки оккупантов отбивают

Кроме Бахмута, россияне безуспешно пытались наступать на Лиманском и Авдеевском направлениях. Однако украинские защитники отразили все атаки противника. В других направлениях россияне обороняются.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.

На Севере ситуация не изменилась

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается такой же. Враждебных наступательных группировок нет.

Однако оккупанты обстреляли из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелка в Харьковской области.

Многочисленные ранения оккупантов и обыски в Крыму

За последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставили около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мер, их перевозят в больницы Луганска или на территорию России.

В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать российские паспорта. Людям угрожают увольнением. Кроме того, враг запугивает местных на временно оккупированных территориях.

Например, в Джанкойском районе Крыма оккупанты провели обыски в жилищах более двадцати семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Обстрелы по линии фронта