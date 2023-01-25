За сутки оккупанты нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Кроме того, 27 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня. В Генштабе ВСУ предупредили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
Важно Украинские военные не будут выходить из Бахмута, – спикер Генштаба
Атаки оккупантов отбивают
Кроме Бахмута, россияне безуспешно пытались наступать на Лиманском и Авдеевском направлениях. Однако украинские защитники отразили все атаки противника. В других направлениях россияне обороняются.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.
На Севере ситуация не изменилась
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается такой же. Враждебных наступательных группировок нет.
Однако оккупанты обстреляли из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелка в Харьковской области.
Многочисленные ранения оккупантов и обыски в Крыму
За последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставили около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мер, их перевозят в больницы Луганска или на территорию России.
В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать российские паспорта. Людям угрожают увольнением. Кроме того, враг запугивает местных на временно оккупированных территориях.
Например, в Джанкойском районе Крыма оккупанты провели обыски в жилищах более двадцати семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.
Обстрелы по линии фронта
- На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области. На Лиманском – под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.
- На Бахмутском направлении огневого влияния подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спирное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
- На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.
- На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись шестнадцати населенным пунктам, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.