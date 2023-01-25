За добу окупанти завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Крім того, 27 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ попередили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Важливо Українські військові не виходитимуть із Бахмута, – речник Генштабу

Атаки окупантів відбивають

Крім Бахмута, росіяни безуспішно намагались наступати на Лиманському та Авдіївському напрямках. Однак українські захисники відбили всі атаки противника. На інших напрямках росіяни обороняються.

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

На Півночі ситуація не змінилась

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається такою ж. Ворожих наступальних угруповань немає.

Однак окупанти обстріляли з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

Численні поранення окупантів та обшуки в Криму

За останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставили близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень Луганська або на територію Росії.

У Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати російські паспорти. Людям погрожують звільненням. Крім того, ворог залякує місцевих на тимчасово окупованих територіях.

Наприклад, у Джанкойському районі Криму окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Обстріли по лінії фронту