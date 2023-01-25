Деталі розповів Андрій Ковальов – речник Генштабу – в ефірі телемарафону. Він заявив, що ситуація у Бахмуті – контрольована.

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Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться,

– заявив Ковальов.

Ковальов додав, що питання про вихід з Бахмута не стоїть. Дивно, коли говорять, що ЗСУ мають звідкись вийти. Бо завдання ЗСУ – зберігати Україну, воювати за українську територію. Бахмут – фортеця. Він не падає, бо ЗСУ звідти не виходити.

Окрім того, у ЗСУ наголосили, що ворог зазнає колосальних втрат біля Бахмута. Там все буквально завалене тілами окупантів.

Українських військових відвели із Соледара

Українських захисників станом на 25 січня відвели із Соледара. Відповідне рішення ухвалили, щоб зберегти життя особового складу.

"Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3 – 5 разів, потужно тримали свої позиції", – мовиться у повідомленні.

Сергій Череватий – речник Східного угрупування військ ЗСУ – наголосив, що Сили оборони закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.