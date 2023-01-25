Россияне не оставляют попыток наступать на Бахмут. Так что нашим военным остается единственное – уничтожать врага, его технику и оружие. С чем они справляются на отлично, нанося захватчикам невосполнимые потери.

Читайте также Украинские разведчики совершили ночной рейд в районе Новой Каховки: враг понес существенные потери

Был боекомплект – и нет

Уничтожить вражеский боекомплект удалось 24 января. "Мадяр" не был бы собой, если бы не показал целую историю: от обнаружения цели до ее уничтожения. Как заметил военный, оккупанты, традиционно для себя, превращают все вокруг в свалку. На видео можно увидеть гору мусора, лежащего на позициях врага.

Но больше всего внимания привлекла другая гора – боекомплект. Вот и его наши защитники превратили в настоящие фейерверки. Немного, так сказать, вспыхнули задницы в оккупантов на окраине Бахмута.

Вам к утреннему кавелю. Ох, хорошо, когда та горела сосна, пылала,

– написал "Мадяр", пожелав спокойного дня.

ВСУ эффектно уничтожили боекомплект врага у Бахмута: смотрите видео

Оккупанты не прекращают атаки

В утренней сводке Генштаба от 25 января сообщают, что безумные потери врага не останавливают его. За прошедшие сутки зафиксировали наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Добавим, что на Купянском, Запорожском и Херсонском у врага другая цель – вести оборону.

Также Силы обороны 24 января отбили атаки врага вблизи ряда населенных пунктов. Российских захватчиков удалось отбросить вблизи Белогоровки на Луганщине, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Новобахмутовки, Красногоровки, Марьинки, а также Волшебного Донецкой области.